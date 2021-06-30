Dut bahçeleri rengarenk Ağaçların altına serilen rengarenk fileler bahçeleri süslüyor

Ağaçlarının altına serilen fileler (melefe) dut bahçelerinde hijyenin yanı sıra görsel bir şölen oluşturuyor.

Ağaçtan dökülen dutların yere düşmemesi, toprakla temas etmemesi için ağaçların altına binlerce metrekare file seriliyor. Dalından kopan dut filenin üzerine düşüyor. Toz ve toprak ile temas etmeyen meyveler daha temiz oluyor.

Dut meyvesiyle tanınan Adıyaman’ın Tut ilçesindeki bahçeler görsel şölen sunuyor. Çeşitli renklerdeki fileler bahçeleri süslüyor. Binlerce metrekare file, meyvenin toprakla buluşmasını engelliyor. Daha önce yere düşen dutlar elle tek tek toplanırken, bu işlem hem zaman hem de iş gücü kaybına neden oluyordu.

Filenin yaygınlaştırılması için Tarım ve Orman Müdürlüğü geçtiğimiz yıllarda 45 çiftçiye 4 bin 500 dekar alanı kaplayacak kadar file dağıttı.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, dut yetiştiriciliğinde Adıyaman’ın Türkiye 2.’si olduğunu belirterek, “İlimizde dut yetiştiricilik alanı 2 bin 280 dekardır. Bu yetiştiricilik ile biz Türkiye’de 2. sırada yer alıyoruz. Türkiye’de dut yetiştiriciliğin, yani üretimin yüzde 7’si ilimizden karşılanmaktadır. Tut ilçemizde bu anlamda özellikle kapama dut bahçeleri konusunda epey bir mesafe kat etmiştir. Önceki yıllarda Müdürlüğümüz tarafından 45 çiftçiye 4 bin 500 dekar alana tekabül eden file dağıtımı yapıldı. Dutlar hem doğal bir şekilde bu filelere dökülüp kuruyor, hem de tozla, yerdeki bir takım şeylerle temas etmeyerek daha hijyen şartlarda kurumasına vesile oluyor” diye konuştu.

Dut üreticisi Medine Büyüktaş ise, bu filelerin hijyen konusunda çok önemli olduğunu ayrıca dut toplamada zahmetsiz olduğunu aktardı.

Başka bir üreticisi Mehmet Doğrul ise “Hem daha hijyenik hem de alttan hava aldığı için dutların güzel kuruması, renginin güzel olması, sağlıklı olması nedeniyle tercih ediyoruz. Daha önceleri hiç serilmiyordu. Veyahut naylon şeyler seriliyordu” ifadelerini kullandı.

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