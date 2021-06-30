Milletvekili Toprak, Bakan Koca ile Adıyaman’ı görüştü

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek Adıyaman’daki sağlık alt yapısı, sürdürülen ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

TBMM’de gerçekleştirilen görüşmede, Koronavirüs salgınıyla birlikte değişen ihtiyaçlarda ele alındı. Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Milletvekili Toprak, “Hastanelerimizin ihtiyaçları, Sağlık Bakanlığımızca ilimizde yürütülmekte olan yatırımlar, hekim sayıları ve ihtiyaç duyulan branşlar da uzman hekim kadrosunun güçlendirilmesi gibi konuları Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca beyefendiye ilettim. Şehrimizin ihtiyaçlarına gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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