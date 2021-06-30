Adıyaman’da yaz spor okullarının açılışı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da yaz spor okullarının açılışı yapıldı

İHA

Adıyaman’da yaz spor okullarının açılışı yapıldı

Çocukların ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen Yaz Spor Okullarının açılışı yapıldı.
Adıyaman Atletizm Pistinde düzenlenen Yaz Spor Okulları açılış törenine Vali Mahmut Çuhadar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Adıyaman’da 14’ü engelli spor branşında olmak üzere 40 farklı branşta 60 antrenör eşliğinde 518 yaş arasındaki gençler için ücretsiz GSB Spor Okulları açılış töreni Sümerevler Atletizm Pistinde düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Çuhadar, 1 yıldan fazla bir süredir dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan salgın dolayısıyla hareketsiz kalan çocukların ve gençlerin bu durumunu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Yaz Spor Okulları dolayısıyla farklı branşlarda açılan faaliyetlerle aşmayı amaçladıklarını dile getirdi.
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözünü hatırlatan Vali Mahmut Çuhadar, “Spor yapan genç aklını ve bedenini doğru işlere kanalize eder. Spor, bayrağımızı dünyanın her tarafında göndere çektirdiği için önemlidir. O yüzden spor, bilim ve sanat kadar önemlidir. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle GSB yaz okullarına kayıt yapan öğrenci sayımız 11.088 dir. Salgın dolayısıyla ara verdiğimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları’na yeniden başlamanın sevinç ve mutluluğu içerisindeyiz. Çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, serbest zamanlarını uzman antrenörler nezaretinde en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlanan yaz spor okullarımızda gençlerimizin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı, sporla tanıştırmayı ve spor bilinci oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından yaz spor okulları, karate, tekvando, judo, eskrim, badminton, güreş, voleybol, hentbol, basketbol, futbol, atıcılık, kürek, okçuluk ve jimnastik branşlarındaki sporcuların yaptığı gösterilerle açıldı. Eylül ayına kadar sürecek yaz spor okullarında 0518 yaş grubu çocuklara 40 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek.
Açılış sonrası Atletizm Pistinde farklı branşlarda gösteri maçı yapan sporcuları tek tek gezerek başarı dileyen Vali Mahut Çuhadar sporcularla günün anısına fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Münazara Ligi Güneydoğu Bölge Finali Adıyaman’da yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye Münazara Ligi Güneydoğu Bölge Finali ...
Birinci derece sit alanında kaçak kazı operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Birinci derece sit alanında kaçak kazı operasyonu: 7 ...
Milletvekili Toprak, Bakan Koca ile Adıyaman’ı görüştü
YEREL HABERLER Milletvekili Toprak, Bakan Koca ile Adıyaman’ı ...
Adıyamanlı girişimci 1 milyon TL’lik yatırımla balık çiftliği kurdu
YEREL HABERLER Adıyamanlı girişimci 1 milyon TL’lik yatırımla balık ...
Dut bahçeleri rengarenk Ağaçların altına serilen rengarenk fileler bahçeleri süslüyor
YEREL HABERLER Dut bahçeleri rengarenk Ağaçların altına serilen ...
Besni'de izinsiz kazıya 7 gözaltı
YEREL HABERLER Besni'de izinsiz kazıya 7 gözaltı
Motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı
Dağtekin, OSB’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Dağtekin, OSB’de incelemelerde bulundu
Kent meydanı projesinin ilk adımı atıldı
YEREL HABERLER Kent meydanı projesinin ilk adımı atıldı
Afrin'den dönen komandolara Besni'de sevgi seli
YEREL HABERLER Afrin'den dönen komandolara Besni'de sevgi seli
21 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER 21 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ...
Suriye'den dönen Özel Harekatçılar, mehteran takımıyla karşılandı
YEREL HABERLER Suriye'den dönen Özel Harekatçılar, mehteran ...
Dev trafo kontrollü ilerliyor
YEREL HABERLER Dev trafo kontrollü ilerliyor
Adıyaman Jandarma Özel Harekat Timleri El-Bab’tan döndü
YEREL HABERLER Adıyaman Jandarma Özel Harekat Timleri El-Bab’tan ...
Adıyaman'da yağmur sürprizi
YEREL HABERLER Adıyaman'da yağmur sürprizi
Adıyaman’da traktör devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da traktör devrildi: 1 yaralı
Traktörden düşen kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Traktörden düşen kadın ağır yaralandı
Adıyaman vaka sayısındaki başarı tablosunu aşıda da göstermek istiyor
YEREL HABERLER Adıyaman vaka sayısındaki başarı tablosunu aşıda da ...
Jandarma ekipleri kaybolan yaşlı adamı kucakta taşıdı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri kaybolan yaşlı adamı kucakta taşıdı
Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Jandarma ekipleri yaralı leyleği tedavi ettirdi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri yaralı leyleği tedavi ettirdi
Sıcak hava vatandaşları bunalttı
YEREL HABERLER Sıcak hava vatandaşları bunalttı
Tut taş evler turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Tut taş evler turizme kazandırılıyor