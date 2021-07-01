Kavi Caddesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması

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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kavi Caddesi’nde asfalt öncesi hazırlık çalışması başlatıldı.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından Siteler mahallesi Kavi Caddesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanması ile kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yolları yeniden asfaltlamak için çalışmalara başladı.

Gerçekleştirilen freze çalışmalarını değerlendiren yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak asfalt serimine geçileceğini dile getirdi.

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