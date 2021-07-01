Büyükelçi Sanjay Panda, Nemrut Dağında

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Hindistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Nemrut Dağında güneşin batışını izledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Kommagene Krallığı'na ait tümülüsü ile pek çok dev esere ev sahipliği yapan Nemrut Dağını ziyaret eden Hindistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, burada hatıra fotoğrafları çekerek güneşin batışını izledi. Nemrut Dağı sonrası kent merkezine gelen Büyükelçi Panda, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Sanjay Panda, Anadolu’nun en eski yerleşim birimlerinden olan kadim medeniyetler şehri Adıyaman’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirperverliğinden dolayı Vali Mahmut Çuhadar’a teşekkür etti.

Büyükelçi Panda’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, konuğuyla makamında bir süre sohbet ederek, Adıyaman’ın tarihi ve kültürü hakkında bilgiler verip, Adıyaman’a özgü çeşitli ürünlerin yer aldığı bir hediye paketi verdi.

Büyükelçi Panda ise Vali Mahmut Çuhadar’a Hindistan’a özgü ürünlerin yer aldığı bir hediye paketi takdim etti. Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından son buldu.

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