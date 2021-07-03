Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Nihat Sığırcı idaresindeki 34 FG 2757 plakalı Renault marka otomobil ile karşı istikametten gelen Muhammet Kösem idaresindeki 63 YP 240 plakalı Renault marka otomobil ilçe girişinde çarpıştı.

Yaşanan kazada sürücü Muhammet Kösem ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail Sığırcı yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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