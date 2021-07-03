Engelli gencin askerlik sevinci

Adıyaman’ın Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı engelli Sinan İlhan’a (20), bir günlük askerlik yaptırılarak, tek kişilik temsili yemin töreni düzenlendi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta’da köy gezileri sırasında Gökçe köyünde Sinan İlhan (20) isimli engelli vatandaşın isteğini kırmadı.

Kahta’daki köy ziyaretleri kapsamında Gökçe köyüne giden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, engelli Sinan İlhan ile bir süre sohbet etti. Sinan İlhan, Vali Mahmut Çuhadar’dan askerlik görevini ifa etmek istediğini söyledi. Sinan İlhan’ın bu isteğine duyarsız kalmayan Vali Çuhadar, talimat vererek Kahta Kaymakamlığı koordinesinde, Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir günlük askerlik programı ve ardından da tek kişilik temsili yemin töreni düzenlendi.

Yemin töreninde askerlik sevincinin yaşayan Sinan İlhan, “Askerlik yapmak en büyük hayalimdi. Artık ben de askerliğimi yaptım. Buradan katkıları olan özellikle Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’a, Kahta Kaymakamı Abdil Koç’a ve İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki tüm komutanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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