Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

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KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. İsmail Dağlı (19) yönetimindeki 44 PP 591 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sabri Dağlı (45), Zeliha Ballı (88), Adile Oktay (28), Feride Dağlı (42) ve Ahsen Kavşit (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta

2021-07-03 14:06:28



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