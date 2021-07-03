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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Odası Başkanı Şahan’dan ‘tütün’ açıklaması

İHA

Ziraat Odası Başkanı Şahan’dan ‘tütün’ açıklaması

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Salih Şahan beraberinde Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Zorlu Turanlı, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya ile basın açıklaması yaptı.
Adıyaman Ziraat Odası’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Mehmet Salih Şahan, “Yakın geçmişe kadar sarmalık kıyılmış tütün üretimi ve ticareti ilimizde çok ciddi sıkıntılar içerisinde yapılmıştır. Zaman zaman üreticilerimizin cezalar aldığı ürünlerine el konulduğu, bu sebeple birçok mağduriyetler yaşandığı görülmüştür. Yaşanılan bunca sıkıntılara rağmen üreticilerimiz tütün üretiminden vazgeçmemiş, ilimiz ekonomisine çok ciddi katkılar sağlamışlardır.
İlimiz için bir marka bir değer haline gelen sarmalık kıyılmış tütünümüzü kaybetmemek adına milletvekillerimizle, odalarımızla ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte büyük mücadeleler verdik. Bu mücadelemizin sayesinde tütünümüzü çok iyi bir konuma getirmiş olduk.
On beş yıl öncesine kadar tütünün bırakın ticareti, taşınması bile yasaktı. Milletvekillerimizin büyük çabalarıyla yasaklı tütünün 50 kiloya kadar taşınması serbest hale getirildi. Sonrasında tütündeki vergi oranının yüzde 83’lerden yüzde 40’lara düşürülmesi, akabinde tütün yönetmeliğinin çıkarılması, sigarada kullanılan yerli tütün oranının yüzde 11’den kademeli olarak yüzde 30’lara çıkarılması, tütünün bitkisel ürün gurubuna alınarak yatırımlarla desteklenmesi bunlar büyük başarılardır.
İlimizde son aylarda gerekli başvurularını yaparak yasal statü kazanmış yaklaşık on sarmalık kıyılmış tütün kooperatifi tesisleşme aşamasına gelmiştir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de boy gösteren pandemi süreci kooperatiflerin eksikliklerini tamamlaması açısından sıkıntılar oluşturmuş ve henüz faaliyete başlayamadılar. Başta Kahta ve Çelikhan ziraat odaları olmak üzere kısıtlama sürecinin 1 Temmuz’dan sonra 6 ay daha uzatılması yönünde milletvekillerimize görüşlerimiz ve taleplerimizi ilettik. AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın’dan aldığımız haberde kooperatiflerin eksikliklerini tamamlayabilmesi için 6 ay daha yani 1 Ocak 2022 yılına ertelenmesi için torba kanununa teklif koyacaklarını söyledi.
Tütün Adıyaman’ımız için vazgeçilmez bir üründür. Tütün sayesinde gençlerimiz evleniyor, istihdam sağlanıyor en önemli yanı ise tütün sayesinde Adıyaman asayiş konusunda en rahat il olma özelliğini taşımaktadır. Çünkü ilimiz üreticisi eve götüreceği ekmeğinin, çocuklarının eğitimi ve geçimini sağlamaktan başka hiçbir şey düşünmüyor.
Başta Kahta ve Çelikhan Ziraat Odalarımız olmak üzer tüm üreticilerimizin sorunlarını her aşamada ilgili makamlara ilettik ve iletmeye de devam edeceğiz.
Tütün üreticilerimize şunu söylemek istiyorum. Tütün üzerinden siyaset ve provakasyon yapmak isteyen kişilere meydan vermeyin, haklı olan davanızdan haksız duruma düşmeyin. O kişilerin isteği huzur kenti olan Adıyaman’ımızda kargaşa çıkartarak farklı çıkarlar elde etmektir. Konuyu provake ederek tütün üreticimizin ekmeğiyle oynanmasına hiçbir çiftçimiz, üreticimiz asla müsamaha göstermemelidir.
Geçmişte taşınması hatta bulundurulması bile yasak olan tütünümüz, ilk defa yasal hale geliyor.Hiçbir çiftçimiz ve hiçbir üreticimiz endişe etmesin tütünümüz yakın süreçte kaçak olarak anılmaktan çıkacak, üretimi ve ticareti hiç kimsenin mağdur olmayacağı şekilde, kooperatifler sayesinde çok kolay şartlarda yapılacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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