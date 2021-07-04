Kılınç, asfaltlama çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehrin birçok noktasında devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyip, sorumlulardan bilgi aldı.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında devam eden yol açma ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi alıp, gayretle çalışan personele kolaylıklar diledi.
İncelemeler sırasında yaptığı değerlendirmede, amaçlarının şehrin hiçbir noktasında bozuk yol bırakmamak olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, bu sene asfalt konusunda çok ciddi çalışmalar yapılacağını belirtti.
Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç’a ve ekiplere teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.