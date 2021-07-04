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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Ahmet Aydın’dan tütün açıklaması

İHA

Milletvekili Ahmet Aydın’dan tütün açıklaması

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, tütün konusuyla ilgili açıklama yaptı.
Kıyılmış tütünle ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Ahmet Aydın, “Yalan ve yanlış bilgilerle çiftçimizin alın teri üzerinden algı operasyonu yapanlara sormak isterim. Tekel’in özelleştirmeye devrini kim yaptı. 4733 Sayılı yasa kim tarafından ve ne zaman çıkarıldı. Tütünü sınırlayıp kotaya bağlayan kim. Sarmalık kıyılmış tütünü kim yasakladı. AK Parti daha kurulmadan 2001 yılında Ecevit’in Başbakanlığı döneminde Tekel Özelleştirme Yüksek Kurulunun 5 Şubat 2001 tarihli 2001/06 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Tekel’in özelleştirme süreci ile yerli tütüne en büyük darbe vurulmuştur. 4733 sayılı Tütün Kanunu, IMF’ye verilen taahhütler kapsamında hazırlanan Kemal Derviş yasalarından biri idi. Ekiciye sadece 200 kilogram ile sınırlı sözleşme imkanı, desteklerin kaldırılması ve tekelin tütün alımından tüm den çekilmesi, tütün üretiminin azalmasının en önemli nedenleridir. Gramı dahi yasak olan kıyılmış tütünü, önce 50 kilograma kadar serbest, sonra da kooperatifler üzerinden kaçak ve satışını yasak olmaktan çıkarıp yasal hale biz getirdik. Sigaralarda kullanılan sözleşmeli tütünlerin en az yüzde 30’unun yerli tütünlerden kullanma zorunluluğunu biz getirdik. Aldığımız tüm tedbirlerle, Adıyaman’da sözleşmeli tütün üretiminde sürekli artış sağlanmış ve artmaya da devam ediyor. 2011 yılında; 2 bin 111 üretici 1 milyon 515 bin 686 kilogram tütün üretirken, bu sayı 2019 yılında, 5 bin 502 üreticiye yükselmiş, üretilen tütün miktarı da 8 milyon 797 bin 826 kilograma çıkmıştır. Hakikati görelim, sağduyulu bir şekilde gerçek üreticimizin yanında olalım. AK Parti olarak, yalan, iftira ve manipülasyonlarla üreticiyi mağdur edenlere ve Türkiye’yi ithal tütüne mecbur eden zihniyete karşı, çiftçimizin ve tütün üreticimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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