Anız yangınında hayvanlar telef oldu

Adıyaman’da, meydana gelen anız yangınının ormanlık alana sıçraması sonucu hayvanlar telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Beşpınar Bölgesinde bulunan arazilerde anız yangını meydana geldi.

Sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek bölgede bulunan ormanlık alana sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Birçok ağacın yanarak kül olduğu yangın yerinde çok sayıda hayvanda yanarak telef oldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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