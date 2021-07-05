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Eylemciler nedeniyle ambulansta doğum yapan kadın konuştu “Çok korktum, ambulansın kapısını zorla açmaya çalıştılar” Dünyaya gelen bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor Belediye Başkanı ve AK Parti heyeti hastalara ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu

İHA

Eylemciler nedeniyle ambulansta doğum yapan kadın konuştu “Çok korktum, ambulansın kapısını zorla açmaya çalıştılar” Dünyaya gelen bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor Belediye Başkanı ve AK Parti heyeti hastalara ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu

Tütüncülerin eylemi sırasında geçişine izin verilmeyen ambulansta doğum yapan kadın, “Zorbalıkla ambulansın kapısını açmaya çalıştılar, çok korktum” dedi.
Tütün eylemcileri AdıyamanKahta karayolunu önceki gün trafiğe kapatmış ve araçların geçişine izin vermemişti. Riskli doğum hastasının içinde bulunduğu ambulansın geçişine izin vermeyen eylemciler, ambulansı geri çevirdi. İçinde hasta olmadığını iddia eden eylemciler ambulansın kapısını açmaya çalıştı.
Eylemciler nedeniyle karayolunu kullanamayan ambulans şoförü köy yollarından hastayı hastaneye yetiştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Hamile Ümmihan Memiş, 6 aylık bebeğini köy yolunda ambulansta dünyaya getirdi.
Riskli gebelik nedeniyle hastaneye kaldırılırken yolda doğum yapan annenin sağlık durumu iyi. Bebeği ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
İkinci erkek çocuğunu dünyaya getiren Ümmihan Memiş, ambulansta yaşadıklarını anlattı. Ümmihan Memiş, “Çok korktum. Ambulansta doğum yapmam çok kötüydü, çok acı çektim. Hemşireler sağ olsun yardım etti. Onların sayesinde doğum yaptım. Eylemciler ambulansı durdurdu, Zorbalık yapıp kapıyı açmaya çalıştılar. Sağlık görevlileri ‘hasta var’ dedi ancak inanmadılar. Kapıyı galan açmaya çalıştılar. Yol vermediler, başka bir köyden dolanarak geldik. Ben dayanamadım yolda doğum yaptım. Çocuk şimdi yoğun bakımda. Öyle bir zorbalık yapmamış olsalardı şuan Adıyaman’da ki hastanede doğum yapacaktım” şeklinde konuştu.
Ümmihan Memiş’in eşi İsmail Memiş ise eylemcilerin ambulansta hasta olduğuna inanmadıklarını belirterek, “Ambulansta hasta olduğuna inanmadılar. Ambulansın kapılarını zorla açmaya çalıştılar. Orda engel olmaya çalıştık. Sağ olsun gazeteci arkadaşlarda engel oldu. Ama bayağı mağdur olduk. Başka yollardan gelmeye çalıştık, kötü arazilerden gelmeye çalıştık. Çocuğum yolda dünyaya geldi. Yol kapalı olmasaydı hastanede doğacaktı. Yollar kapalı diye dağ başında, ambulansın içinde doğum yapmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

Ailelere ‘geçmiş olsun’ ziyareti
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, eylemciler nedeniyle mağdur olan iki hastaya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Doğum yapan Ümmihan Memiş ve ailesi evinde, Çelikhan ilçesinde elektrik çarpan ancak eylemciler nedeniyle ambulansın ilerlemesi geciken Abdurrahman Tan’ın ailesine hastanede ziyaret etti.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, bir hakkı savunurken başkasının hakkına girmenin hak savunması olmadığını vurgulayarak, “Annemizin çok şükür sağlığı iyi ama bebeğimiz anladığımız kadarıyla daha yoğun bakımda. Altı aylık olması tabi ciddi bir risk. Birde düşünün her iki canı yolda kaybedebilirdik. Hem erken doğum hem de ambulansta bu doğumun olması olumsuzluğa neden olmuş. Bir hakkı savunmak başka cana mal olacaksa bu hak sayılmaz, kimse kusura bakmasın. En azından ambulansa yol verilebilir, acil insanlara yol verilebilir, yani bu düşünülebilirdi” dedi.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, “Hak arayım derken burada bir haksızlık, hatta Allah korusun cana kıymaya varılacak bir durum oluşmuş. Her iki hastamızda da ciddi durum devam ediyor. Elbette biz haklarımızı aramayı sürdürelim ama bu şekilde değil. Bu kendi çocukları olsaydı haklarını arayanların, bu kendi eşleri olsaydı, kendi evlatları olsaydı nasıl bakarlardı olaya? Kimsenin bunu böyle yapmaya hakkı yoktur” ifadelerine yer verdi.
Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış da insan yaşamının her şeyden önemli olduğunu belirterek, “Hiçbir şey insan yaşamından daha kıymetli değildir. Bir tek kişinin bile burnunun kanaması kimsenin istemeyeceği bir durumdur. Biz Adıyaman’ı, Adıyamanlıyı tanıyoruz. Bu bizim insanımızın yapabileceği, tarz değil, üslup değil” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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