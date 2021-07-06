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Adıyaman Türkiye’de en az vakanın görüldüğü il oldu

İHA

Adıyaman Türkiye’de en az vakanın görüldüğü il oldu

Adıyaman yüzbin oranına göre korona virüs vaka sayısının en düşük görüldüğü il oldu.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından illere göre yüzbin oranında haftalık vaka sayısını açıkladı. 26 Haziran2 Temmuz tarihleri arasında en az vakanın görüldüğü il Adıyaman oldu. Adıyaman yüzbinde 4,27 oranıyla listede en üstte yer aldı.
Korona virüse karşı Adıyaman’da aşılama oranı yüzde 46 sevilerine çıkarken, aşı sayısının arttırılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman’da yapılan birinci ve ikinci doz aşı sayısı 300 bine yaklaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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