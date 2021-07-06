Muhtarlar, başkanlarla ‘tütün’ konusunu görüştü

Adıyaman Tütünü ile ilgili kooperatifleşme süreci Adıyaman Ziraat Odası toplantı salonunda ele alındı.

Toplantıya Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Salih Şahan başkanlığında, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Kahta Ziraat Odası Başkanı F.Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya ve muhtarlar katıldı. 1 Temmuz’da başlayan yasakların üreticilere verdiği sıkıntılar toplantıda ele alındı. Muhtarlar üreticilerin sorun ve sıkıntılarını dile getirirken, gelinen süreç ele alındı.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, burada yaptığı konuşmada, “Sarmalık kıyılmış tütün üretimi yapan köylerimizin muhtarlarıyla ve tütün kooperatifi başkanlarıyla yapmış olduğumuz toplantı güzel bir ortamda karşılıklı görüşler ve öneriler alınarak gerçekleştirdik. Muhtarlarımızdan ve kooperatif başkanlarımızdan almış olduğumuz yoğun talepler neticesinde, pandemi sürecinin vermiş olduğu etkiyle kooperatifleşme alt yapısının hazır olmadığı, tesisleşme aşamasına henüz gelmediğini, bununla birlikte 1 Temmuz’da başlayan yasaklar üreticiyi oldukça tedirgin etmiştir. Ayrıca kooperatiflerin tesisleşme aşamasında finansal desteğe ihtiyaç olduğu gelen talepler arasında yar aldı.

Sürecin uzatılması ile ilgili AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile yapmış olduğumuz görüşmede, pandemi sebebiyle kooperatiflerin tesisleşme aşamasına gelmediğini, dolayısıyla makul bir süre uzatımı için talepte bulunduk. Tütün ile ilgili diğer sorunlarımızı ise ilçe ziraat odası başkanlarımla birlikte en kısa sürede milletvekillerimize ve ilgili bakanlıklara ileteceğiz” dedi.

Son zamanlarda Adıyaman’da ve Çelikhan’da yapılan eylemlere değinen Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, “Bizim çiftçimiz ekmeğinin aşının derdinde çocuğunun eğitiminin geleceğinin derdinde, provokatörlere aldanıp huzurumuzu kaçırmayalım. Ziraat odaları olarak, tütünümüzü üreticilerimizden gelen talepleri milletvekillerimize ileterek bu aşamaya getirdik. Hiç kimse endişe etmesin Allah’ın izniyle milletvekillerimizin de desteğiyle çok yakın sürede tütünümüzün geleceği eskisinden çok daha iyi olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.