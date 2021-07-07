Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Yusuf Öksüz’e (66), F.G., idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaya Yusuf Öksüz yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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