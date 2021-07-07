İkinci kattan düşen genç yaralandı

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Adıyaman’da, 5 katlı bir binanın 2.katından düşen genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın 2.katında ikamet eden 16 yaşındaki Can Doğan, balkonda bulunduğu esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beton zemine düşmesi sonucu yaralanan Can Doğan, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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