Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital Tır Adıyaman’da, ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye’nin teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı ‘Dijital Tır’ı, Adıyamanlıların ziyaretine açıldı. Vatandaşların, eski Adıyaman Valiliği bahçesine konuçlandırılan tır Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaret edebilen tırda, harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları yer alıyor. Ziyaretçileri, tırın girişinde üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Sihirli aynada ziyaretçiler, o anki nabız atışlarını ve ateşlerini görme imkanı buluyor. Ayrıca, Türkiye’nin altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor.

Tırı ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, herkesin tırı gelip görmesi gerektiğini ve oldukça güzel bir çalışmaların yapıldığını vurguladı.

Başkan Kılınç, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırlamış olduğu dijital mobil tır bugünde ilimizde başladı. Yaklaşık 45 günlük bir program. Cuma gününe kadar Adıyaman’da devam edecek. Son derece güzel hakikatten gençlerimize ve çocuklarımıza yöneliktir. Bizim tarihi, milli ve kültürel değerlerimizi, vizyon projelerimizi tanıtan, dijital ortamda çok güzel hazırlanmış ve dediğim gibi çocuklarımıza, gençlerimize çok müthiş bir kazanım sağlayacak bir program. Burada özellikle ilk vücut ısısı ve ateş ölçerle başlanıyor. Özellikle bu pandemiyle ilgili bir konsept hazırlanmış. Bizim Fatih Sondaj Gemisi çok muhteşem bir şey. 2018’de başlanmış yaklaşık 3 bin ile 12 bin metre derinliğinde sondaj çalışması yapabilecek kapasitede. Dünya standartları üzerinde bir sondaj gemisi zaten. Geçen yıl 405 milyar metre küp gaz bulundu sondaj gemimizin sayesinde. Yine son zamanlarda Türkiye’yi ön plana çıkaran özellikle Azerbaycan savaşında ve diğer yerlerde savunma gücünü temsil eden İHA’larımız, SİHA’larımız burada. Simülasyonlarıyla canlı bir şekilde görüyorsunuz. Bizim milli gururumuz bunlar. Bir hafta burada çocuklarımızın, gençlerimizin bu ciddi kazanımdan yararlanmasını diliyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve iletişim başkanlığına buradan teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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