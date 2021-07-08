Milletvekili Fırat mecliste tütün sürecini anlattı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, tütün ile yaşanan süreci meclis kürsünde dile getirdi.

CHP’nin grup önerisi aleyhine AK Parti gurubu adına söz alan Milletvekili İbrahim Halil Fırat, tütün ile ilgili kamuoyundaki yanlış algının olduğuna dikkat çekti.

Meclis kürsüsünden tütün ile ilgili gelinen süreci anlatan Milletvekili Fırat, “Biz Adıyaman’da tütün ile büyüdük. Tütünle eğitimimizi sağladık, çocuklarımızın masraflarını buradan karşıladık, düğünlerini gerçekleştirdik, bütün her şeyi tütünden elde ettiğimiz gelirle yaptık. Ama ta Amerika’dan getirilip, burada Kemal Derviş yasalarıyla 80 yıldır kullandığımız tütünü 2001 yılında yasakladılar ve ortadan kaldırdılar. Şimdi bu tütün ile o zaman iktidarda olanlar yüzünden vatandaşımız mağdur duruma düşmüştür. Aynı şekilde, onlar tütünü yasaklarken biz almış olduğumuz tedbirlerle sözleşmeyle tütün üretimi artmış ve artmaya da devam ediyor.

2011 yılında 2 bin 111 üretici 1 milyon 115 bin kilo tütün üretirken bu gün 10 milyon kilonun üzerinde sözleşmeli tütün üretmektedir. Bizler yerel tütünümüzün daha da serbest hale getirilmesi için sigara fabrikalarında yerli tütünün kullanılmasının yüzde 10’luk bir opsiyonu vardı. İster kullanırlardı ister kullanmazlardı. Bundan birkaç ay önce fabrikalarda yüzde 30’unun yerli tütün kullanılması kararını çıkarttık.

Diğer bir husus sarmalık tütünün sadece bir tekinin yasak olduğu, tabakanın yasak olduğunu, hapis cezasının olduğunu biliyoruz. Yarım kilo tütün nedeniyle jandarmanın yakalayıp işlem yapıldığını biliyoruz.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tütün platformu genel sekreteriydi. O zaman ziraat odası başkanlarıyla, sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla, üreticilerimizle meclise geldiler. Bu tütün konusun nasıl çözebiliriz? Dedik. Kooperatif yoluyla çözülebilir, dediler. Biz kooperatif yasasını meclisten geçirdik. Kendi makinalarıyla kıyıp, kooperatifler aracılığıyla satmalarına imkan tanındı. Üretim merkezlerinin olduğu yerde kooperatifler kuruldu. Şuanda Adıyaman’da 16 tane tütün kooperatifi bulunuyor. Tütün kooperatifleri kendi çalışmalarını tamamlayamadıkları için torba yasasının içerisine sürenin 6 ay uzatılması için teklif verdik. Üreticimizi biz mağdur etmedik” dedi.

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