Besni'de mesleki eğitim merkezi kursiyerleri diplomalarına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besni'de mesleki eğitim merkezi kursiyerleri diplomalarına kavuştu

İHA

Adıyaman'ın Besni Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda faaliyet gösteren mesleki eğitim kursu sonunda 42 kişi lise diploması ve ustalık belgesi almaya hak kazandı.

Besni'de mesleki eğitim merkezi kursiyerleri diplomalarına kavuştu

Adıyaman’ın Besni Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda faaliyet gösteren mesleki eğitim kursu sonunda 42 kişi lise diploması ve ustalık belgesi almaya hak kazandı.
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda düzenlenen diploma törenine Besni ilçe Kaymakamı Nazlı Demir, Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ali Haydar Tutuş ve kursiyerler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, mesleki eğitim merkezinin açılmasında göstermiş oldukları gayretten dolayı Kaymakam Nazlı Demir'e, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'e ve Kurum Müdürü Ali Haydar Tutuş'a plaket takdim etti. Program mesleki eğitim diplomalarını almaya hak kazanan ustaların diplomalarının dağıtılmasının ardından sona erdi.
Programda konuşan Kurum Müdürü Ali Haydar Tutuş, "Gerçek iş ortamında fiilen çalışmak suretiyle meslek öğrenmek isteyen 14 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlayarak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu becerili işgücü haline getirmek, mesleki eğitimin temel amacıdır. Mesleki Eğitim Merkezi'nde, meslek öğretmen önemlidir ancak, daha önemlisi Meslek ahlakını öğrenmektir. Kurumumuz hali hazırda 33 meslek alanı ve 181 meslek dalında eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 2020 2021 eğitim öğretim sezonu itibariyle ilçemizdeki tüm çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik iş ve işlemleri mesleki eğitim merkezimiz aracılığıyla sürdürülmektedir. Mesleki eğitim merkezimiz ilimiz dahilinde bağımsız olarak faaliyette olan 3 mesleki eğitim merkezinden birisidir” dedi.
Daha sonra konuşan Kaymakam Nazlı Demir ise, "Maalesef yıllarca mesleki eğitim özellikle meslek liselerinin uğradığı kat sayı zulmü nedeni ile geri kaldı. Gittikçe ara eleman bulunamamaya başlandı. Çıraklar, ustalar yetişmemeye başladı. Zamanında anneler babalar çocuklarını yaz tatillerinde sanayi sitelerine göndererek meslek öğrenmelerini sağlardı ama maalesef gittikçe lise diplomasının alınamaması, bir şekilde eğitim hayatından yoksun kalınması bu durumları azalttı ve aileler normal eğitime daha fazla yöneldi. Ben mesleki eğitim ile birlikte lise diplomasının da alınmasını öğrenince çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ise konuşmasında, “Benim Besni'de bir hayalim vardı, inşallah mesleki eğitim merkezine bir yer ayırabilirsek bir bina yaptırabilirsek diye bunu da sanayi sitemiz içerisinde hayal etmiştim çok güzel olur diye düşünmüştüm. Yıllarca bunun mücadelesini verdik ve mesleki eğitim merkezi binamızın yapımı da benim müdürlüğüm dönemime denk geldi ve çok güzel oldu. Fırsatı iyi değerlendirdik o dönemler içerisinde yazışmalarımız oldu ve okulumuz Hayırsever Mustafa Baba tarafında yaptırılıyor şu anda. İnşallah esnaflarımız bu okulumuzdan istifade edecekler ve ara elaman dediğimiz çırak ve kalfalarımız burada yetişecek. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyamanlı vatandaşın sağlık durumunu CHP İzmir Milletvekili meclise taşıdı
YEREL HABERLER Adıyamanlı vatandaşın sağlık durumunu CHP İzmir ...
Milletvekili Fırat mecliste tütün sürecini anlattı
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat mecliste tütün sürecini anlattı
Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 2 Tutuklama
YEREL HABERLER Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 2 Tutuklama
İş adamlarından engellilere destek
YEREL HABERLER İş adamlarından engellilere destek
Çocuklarının kavgasını ayırmak isterken kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Çocuklarının kavgasını ayırmak isterken kalp ...
Kılınç, millet bahçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kılınç, millet bahçesinde incelemelerde bulundu
Adıyaman geçmişine misafir olacak
YEREL HABERLER Adıyaman geçmişine misafir olacak
Jandarma erler yemin etti
YEREL HABERLER Jandarma erler yemin etti
Gazeteci Beyaz’ın acı günü
YEREL HABERLER Gazeteci Beyaz’ın acı günü
"Dijital Tır" Adıyaman’da
YEREL HABERLER "Dijital Tır" Adıyaman’da
Vali Mahmut Çuhadar, 3. doz aşısını yaptırdı
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar, 3. doz aşısını yaptırdı
Adıyamanlı eskrim sporcuları madalyayla döndü
YEREL HABERLER Adıyamanlı eskrim sporcuları madalyayla döndü
İkinci kattan düşen genç yaralandı
YEREL HABERLER İkinci kattan düşen genç yaralandı
Kediyi ölmekten itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kediyi ölmekten itfaiye ekipleri kurtardı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Samsat'ta yüzme havuzu hizmete girdi
YEREL HABERLER Samsat'ta yüzme havuzu hizmete girdi
Hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
Vali Çuhadar, 2 adet kurban bağışladı
YEREL HABERLER Vali Çuhadar, 2 adet kurban bağışladı
Muhtarlar, başkanlarla ‘tütün’ konusunu görüştü
YEREL HABERLER Muhtarlar, başkanlarla ‘tütün’ konusunu görüştü
Adıyaman Türkiye’de en az vakanın görüldüğü il oldu
YEREL HABERLER Adıyaman Türkiye’de en az vakanın görüldüğü il oldu
Başkan Altın’dan ülkücülere 'birliktelik' çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Altın’dan ülkücülere 'birliktelik' çağrısı
Akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Bıçaklı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Bıçaklı ...
Otomobil, kaldırımda yürüyenlere ve duvara çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, kaldırımda yürüyenlere ve duvara çarptı: 6 ...
İçerisi boş meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER İçerisi boş meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele ...