Elektrikli bisiklet kavunların olduğu arabaya çarptı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, elektrikli bisikletin üzerinde kavun bulunan el arabasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü arka tarafında Hasan Tilki isimli bir vatandaşlar, el arabasıyla kavun sattığı esnada arabaya Abdulsamet Demir idaresindeki elektrikli bisiklet çarptı. Kavunların bulunduğu el arabasına çarpan Abdulsamet Demir yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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