Gölbaşı’nda sanayi sitesinin yolları onarılıyor

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bozulan yollarda bakım ve tamirat çalışmaları yapılıyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni sanayi sitesi içerisinde bozulan ve tahrip olan yollarda bakım ve tamirat çalışmaları yapılıyor. Fen işleri müdürlüğü ekipleri kırılan kilitli parke taşlarını ve bozulan asfalt yollarını yeniliyor.

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