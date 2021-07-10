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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı yavru dağ keçisi tedaviye alındı

İHA

Yaralı yavru dağ keçisi tedaviye alındı

Adıyaman’da bir vatandaş tarafından yolda yaralı olarak bulunan yavru dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedaviye alındı.
Adıyaman Çelikhan Karayolu Rezip köy yolu ayrımında H.B. isimli vatandaş yol kenarında yaralı olarak yavru dağ keçisi gördü. Durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Koçali Jandarma Komutanlığı ekiplerine yaralı dağ keçisini teslim etti.
H.B. isimli şahıstan alınan yaralı yaban keçisi Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliğine teslim edilerek, tedavi süreci başlatıldı.

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