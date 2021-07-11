Serinlemek için girdiği gölde boğuldu, geriye kıyıya bıraktığı bisikleti kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, serinlemek için göle giren Suriye uyruklu Faysal El Sincar (12), boğuldu. Talihsiz çocuktan geriye kıyıda bıraktığı bisikleti kaldı.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi´nde meydana geldi. Gölbaşı Gölüne giren Suriye uyruklu Faysal El Sincar, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Küçük çocuğun çırpındığını görenler, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbarla bölgeye gelen dalgıç polisler, gölde yaptığı aramada küçük Faysal'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan Faysal El Sincar´ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Öte yandan, talihsiz çocuktan geriye kıyıda bıraktığı bisikleti kalırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)

2021-07-11 22:07:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.