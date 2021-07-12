Hurda yüklü çekici köprüden düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hurda yüklü çekici Göksu Köprüsünden aşağı uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Murat Kadıoğlu yönetimindeki 23 AAT 551 plakalı çekici ve buna bağlı hurda yüklü 23 ACE 769 plakalı römork Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine seyir halindeyken Göksu Köprüsü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprü korkuluklarına çarparak köprü üzerinden çayın içine düştü.

Kazada yaralanan sürücü Gölbaşı Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.