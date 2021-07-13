Doğaya keklik bırakıldı

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Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri doğaya keklik bıraktı.

Doğal hayatın desteklenmesi ve alandaki keklik popülasyonunun artmasını sağlamak için su kaynaklarına yakın belirli noktalara keklik bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerine köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman Rezip Devlet Avlağında 4 farklı bölgeye 100 adet keklik bırakıldı.

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