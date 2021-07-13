PKK/KCK’ya finans sağladığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve finans desteği sağladığı iddia edilen 1 şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve finans desteği sağladığı iddia edilen D.E., isimli şahsın ev ve eklentilerinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan D.E., jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.