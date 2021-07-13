Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında Başkan Mehmet Çatan güven tazeledi.

Toplantı bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra toplantının divan başkanlığına önerilen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) 21. Bölge Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram ile katip üyeliklerine önerilen Mustafa Günaydın, Abdullah Mulhan ve Halil Can’ın üyeler tarafından kabul edilmeleriyle divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanı İsmet Bayram tarafından toplantının gündem maddeleri tek tek okunarak üyelerin oylamasına sunuldu. Oylamaya sunulan gündem maddelerinin üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edilmesiyle Başkan Mehmet Çatan güven tazeledi.

Toplantı sonunda bir konuşma yapan Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatan, düzenlenen genel kurul toplantısında kendilerini yalnız bırakmayan tüm üyelere teşekkür ettiğini ifade ederek, "Kooperatifimizi kurduğumuz günden beri her zaman bir adım ileriye götürme hedefinde olduk. Sizler için elimizden gelenin her zaman daha iyisini yapmaya çalıştık ve çalışacağız. Genel kurulumuza gelen ve gelemeyen tüm esnaf arkadaşlarıma, sizlerinde açık desteği ile teveccüh ederek, şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada siz değerli esnaflarımın yanında olacağıma bildirir, bu vesile ile herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım” dedi.

Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı, odaya kayıtlı üyelerin katılımıyla Kahta merkezde yer alan bir kafenin bahçesinde bakanlık temsilcileri Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü’nde görevli M. Gazi Sazak ve Özlem Öz’ün gözetiminde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlendi. Toplantıya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) 21. Bölge Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Saray, Öz Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Zeynal Aydın, STK temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

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