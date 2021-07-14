Başkan Uslu: “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız”

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin 5’inci yılı dolayısıyla mesaj yayımlayan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, “15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Gücümüz milli irade, hedef büyük Türkiye” dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, hain terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin 5’inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin büyük bir badire atlattığını belirten ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, “Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı geri püskürterek şunu açıkça göstermiştir: Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. 15 Temmuz hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi ve demokrasimizin kalitesi tescillendi. Demokrasimiz ve kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlaştıklarını kanıtladı. Devlet içinde illegal örgütlenen FETÖ çetesi ortaya çıkarıldı. Cunta heveslilerine karşı ortaya konan milli direniş sayesinde gelecekte benzer kalkışma girişimi içinde olabileceklerin önüne set çekildi” dedi.

FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB nezdinde tüm odaborsa camiasının tepkilerini anında gösterdiklerinin altını çizen Uslu, “Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütüyüz. Daha darbe bildirisi okunur okunmaz, gece saat 00:22’de çıktık dedik ki; ‘Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür.’ Sonrasında TOBB ve odaborsalar olarak faaliyetlerimizi üç eksen üzerine oturttuk. Bunlardan ilki etkili bir ekonomi diplomasisi yürütmekti. Zira 15 Temmuz sonrası ülke dışında ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. Biz de TOBB ve ona bağlı odaborsalar olarak bunun önüne geçmek için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Devletimizin resmi diplomasi sürecine iş dünyasının azami desteğini sağladık. İkinci önemli konu yatırımcıların güvenini tesis etmek ve yükseltmekti. Odaklandığımız üçüncü alan da reformlardı. Zira, TOBB ve OdaBorsalar olarak yıllardır hep şunu vurguladık, ‘Güçlü Ekonomi ve Kaliteli Demokrasi.’ Bu ikisi birbirini tamamlayan bir bütündür. Biri olmadan diğeri olmaz” diye konuştu.

“İş dünyası olarak demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamasına devam eden Uslu, şunları söyledi: “Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir' sözünü hep aklımızda tutarak ülkemiz ve milletimiz için çalışmayı ve üretmeyi daha büyük bir azimle sürdüreceğiz. 15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye. Ülkemizi daha güçlü bir ekonomi ve daha zengin bir Türkiye hedefine taşıyacağız. Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”

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