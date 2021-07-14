Belediye Başkanı Kılınç’tan Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 5’nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Tüm dünya, Türkiye Cumhuriyeti’nin hain bir kalkışmayı bastırarak nasıl zafere dönüştürdüğünü gördü” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti, Türk milletinin de iradeli duruşuyla bir zafere dönüşen ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. Yıldönümünde mesaj yayımladı.

Başkan Kılınç mesajında, “15 Temmuz 2016 tarihinde ortaya çıkan bir grup FETÖ terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin zafere dönüşerek bizim için ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ olan o zor gecenin 5’nci yıldönümündeyiz. Türkiye düşmanı birçok elin ortaklaşa organize ettiği bu hain teşebbüs çok şükür ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve hainlere karşı dimdik ayakta duran halkımız sayesinde bir demokrasi şölenine dönüştü. Herkes şunu çok iyi biliyor ki, tarihi boyunca birçok savaşa ve mücadeleye sahne olan bu cennet topraklar, 15 Temmuz 2016’daki zaferlere çok alışık elhamdülillah. Geçmişte ve günümüzde nasıl Türkiye’nin gelişiminin önüne set kurmak istenmişse bundan sonra da aynı senaryolar devam edecektir. Ama artık Türkiye eski Türkiye değil. Hamdolsun darbeleri bertaraf edecek, dış mihraklara kafa tutacak, dünyanın 5’ten büyük olduğunu haykıracak bir liderimizle yolumuza sağlam adımlarla devam ediyoruz. Rabbim ülkemize güç versin, birliğini dirliğini arttırsın inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle bu ülke için gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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