Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat’ın 15 Temmuz mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Başkan Mahmut Fırat, “Aziz Milletimizin geçmişte de olduğu gibi 15 Temmuz 2016 gecesinde göstermiş olduğu milli birlik ve beraberlik mücadelesinde demokrasi ve hukuk devletine yakışan bir duruş sergileyerek hain darbe girişimini engellemiştir. 15 Temmuzun artık hayatımızda kutsal bir yeri var ve yıl dönümlerinde büyük bir sevda ve heyecanla paylaşmak adına öncelikle vatanı için kendilerini adeta siper eden kahraman asker ve vatandaşlarımızın şehit ruhlarını bir kez daha yad edip minnetle anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyetinin daha başka bir ülkede eşi benzeri bulunmayan bir sevda ile söz konusu vatan olduğunda ortaya çıkan kahramanları bizim en kutsal değerlerimizdir. Onların adına ve ruhuna sahip çıkmalı ve her zaman yaşatmalıyız.

Birlik ve beraberlik meşalesini her daim elimizde tutarak bunu her alanda önümüzü ve geleceğimizi aydınlatması adına kullanmalıyız. Bu kavramı ülkece ve milletçe Ekonomide, Eğitimde, Hukukta ve sağlıkta yani içinde bulunduğumuz salgın durumundan bile özverili davranarak başarabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

