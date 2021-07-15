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15 Temmuz şehitleri mevlid-i şerifle anıldı

İHA

Adıyaman'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlidi şerif okutuldu. Protokol mensupları şehitliği ziyaret etti.

15 Temmuz şehitleri mevlid-i şerifle anıldı

Adıyaman’da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlidi şerif okutuldu. Protokol mensupları şehitliği ziyaret etti.
Yenipınar Camii’nde okunan Mevlidi Şerife Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, bazı kurum amirleri, Siyasi Parti Başkanları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan programda, müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Mevlid programında eller semaya kaldırılarak İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanın ve milletin mukaddesatı uğruna şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dualar edildi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve il protokolü şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.
Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde İl Müftüsü Mehmet Taşçi tarafından aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitler için dua edildi. Yapılan duanın ardından Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, vatan, bayrak, mukaddesat ve bağımsızlık uğruna can veren kahraman şehitlerimizin mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

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