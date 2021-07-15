Adıyaman’da, hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde vatandaşlar demokrasi nöbeti için meydanlara koştu.

Adıyaman Lisesi önünden başlayan kortej yürüyüşünde vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Mehter takımı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde bir araya geldi.

Adıyaman’da, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti. Hain darbe girişimine karşı tek vücut olan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayınlanan konuşmasını alana kurulan dev ekrandan canlı olarak takip etti.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.