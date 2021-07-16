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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

İHA

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Adıyaman’da, otomobilin çarptığı motosiklet 38 metre sürüklenirken kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Zeynal Tuzcu idaresindeki 02 ABP 106 plakalı Fiat marka otomobil, 3.Çevre Yolu Çamkent Sitesi yakınlarında Ahmet Aslan idaresindeki 02 ABF 649 plakalı motosiklete çarptı. Otomobilin çarptığı motosiklet çarpmanın etkisiyle 38 metre sürüklendikten sonra dura bildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Aslan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aslan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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