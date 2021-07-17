Pencereden düşen kardeşi ambulansa taşınırken gözyaşlarına boğuldu

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde, 1'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Ecrin Aslan (2), ağır yaralandı. Ecrin annesi tarafından ambulansa taşınırken, ailenin diğer kızı 5 yaşındaki Defne, gözyaşlarına boğuldu.
Olay, dün öğle saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katında oturan Semra ve Selahattin Aslan çiftinin kızları Ecrin, çıktığı pencereden dengesini kaybedip beton zemine düştü. Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Semra Aslan, kucağına aldığı küçük kızını ambulansa taşıdı. Bu sırada ailenin 5 yaşındaki kızı Defne, annesinin elbisesinden tutup yanında yürürken gözyaşlarına boğuldu.
Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ecrin Aslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2021-07-17 11:56:52
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