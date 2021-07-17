Durdurulan araçlarda uyuşturucu ele geçirildi

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri durdurdukları iki araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktalarında durdurdukları araçlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. R.A. isimli bayan şahsın durdurulan aracı içerisinde yapılan aramada şahsın el çantası içerisinde 182 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Şahıs Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma/Sağlama suçundan işlem yapıldı. Şahıs çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Y.Ç., R.B. ve H.O. isimli şahısların durdurulan araçları içerisinde yapılan aramada ise 3 paket halinde toplam 3,25 gram sentetik kannabinoid maddesi 3 paket halinde toplam 4,07 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

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