Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arazide kurumaya bırakılmış 500 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Kahta İlçe Jandarma sorumluluk bölgesinde yer alan Bozpınar köyünde icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında araziye kuruması için bırakılan 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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