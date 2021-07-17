Başkan Kılınç’tan Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam dünyasına barış ve huzur getirmesini diledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Mesajında; Kurban Bayramı’nın da birlik ve beraberliğin pekiştirmesi dileğinde bulun Başkan Kılınç, “Yine bir bayrama erişmenin mutluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Eriştiğimiz Kurban Bayramı’nın tüm dünyada huzur ve barışın oluşması için vesile olmasını diliyorum. Adıyaman Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri için son derece özenli bir çalışma yürütüyoruz. Ayrıca, belediye olarak bayram süresince, vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan kurbanlarını kesip, bayramlarını en iyi şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla da 7/24 görevimizin başında olacağız. Bayramın bayram tadında geçmesini dileyerek bir kez daha tüm hemşerilerimin ve İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum” dedi.

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