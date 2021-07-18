Samsat’ta bayram taplaması yapılıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kadınlar, bayram sofralarının vazgeçilmezi olan bayram taplaması ve kalori aydiye isimleri ile bilinen çöreğin yapımına başladı.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk nedeni ile uygulanan tedbirler kapsamında son iki yılda ara verilen bayram taplaması geleneği bu yıl yeniden başladı. Samsat ilçesine has bir yiyecek olan ve sadece bayramlarda ailelerin imece usulü ile yaptıkları bayram taplaması yapımı için kadınlar günler öncesinden hazırlıklarına başlarken, bazı vatandaşlar ise hazırladıkları taplamaları pide fırınlarınlarında pişiriyor. Samsat Gevreği de denilen bayram taplaması un, yağ, susam ve çörek otunun karışımı ve yaz aylarında bölgede doğal olarak yetişen sarı renk veren bir otun sürülmesiyle yapılıyor. Bayrama has olan bu yiyecek birkaç ay kadar doğal ortamda bozulmadan kalabiliyor.

Samsat ilçesinde çeşitli içeceklerle birlikte bayramda gelen misafirlere ikram edilen bu yiyecek, zenginfakir demeden bütün ilçe halkı tarafından yapılıyor. Birkaç ailenin bir araya gelerek yaptıkları taplama hazırlama işi şenlik havasında geçtiğinden, bayrama ayrı bir tat katıyor.

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