Motosiklet sürücülerine kask uyarısı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada kaskı bulunmayan motosiklet sürücülerini ikaz etti.

Kurban Bayramına sayılı günler kala denetimleri ve çalışmaları sıklaştıran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gölbaşı Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinde uygulama noktaları oluşturdu. Trafik polisleri, yaptıkları uygulamalarda durdurmuş oldukları motosiklet sürücülerini daha dikkatli olmaları konusunda uyarırken kask takmadan motosiklete binilmemesi gerektiğini vurguladı.

Polis ekipleri motosiklet sürücülerine üzerinde ‘Kaskınız kaskonuzdur’ yazılı kask ile ilgili bilgilendirici broşürlerde dağıttı. Yapılan denetimlerden ve çalışmalardan dolayı vatandaşlar trafik polislerine teşekkür etti.

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