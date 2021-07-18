Vali Çuhadar’dan Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yayımladığı mesajda İslam Aleminin Kurban Bayramını kutladı.

Vali Mahmut Çuhadar, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bereketin, huzurun, manevi hazların, hoşgörü ve kardeşliğin, paylaşmanın, zirve yaptığı bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz. Aziz milletimizin mayasında bulunan yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzide örneklerinin yaşandığı bayramlar; yoksulun, yetimin, düşkünün korunup kollandığı, kırgınlıkların yerini sevgi ve barışın aldığı, kin ve nefretin ortadan kalktığı müstesna günlerdir. Bu bakımdan bayramın manevi ikliminin tüm gönüllere, hanelere, şehrimize, ülkemize ve İslam dünyasına huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs (Covid19) salgını sebebiyle, bu yılda Kurban Bayramını salgının gölgesinde buruk bir şekilde geçireceğiz. Bayram süresince bütün vatandaşlarımızın virüsle mücadelede belirlenen kurallara azami dikkat ve titizlik göstermeleri önem arz etmektedir. Bu bayramın salgın sürecinin gölgesinde geçireceğimiz son bayram olmasını diliyorum.

Bu bağlamda, mübarek Kurban Bayramı’nda virüsün bulaşma riski gözetilerek, bayram ziyaretlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyalım. Biliyoruz ki bu zor günleri de inşallah geride bırakacağız. Daha nice güzel bayramlarda hep birlikte olacak, büyüklerimizin ellerinden öpüp, küçüklerimizle kucaklaşacağız. Birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, tüm Adıyamanlı hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu vesile ile eşsiz fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağımız aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyor, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyorum” ifadelerini kullandı.

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