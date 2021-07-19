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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahta AK Parti’de bayramlaşma töreni

İHA

Kahta AK Parti’de bayramlaşma töreni

Adıyaman’ın Kahta AK Parti ilçe teşkilatı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.
Bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, bu birlik ve beraberliğin her zaman Adıyaman’a, Adıyaman’dan da Ankara’ya yansıtılması gerektiğini söyledi. İl Başkanı Dağtekin, “Birlik beraberlik ruhu içerisinde bu korona virüs illetinden kurtulalım. Kurallara riayete edelim. Bizim kültürümüzde amire itaat edilmesi gerektiği söylenir. Küçükbaşlı veya karabaşlı olsa da o amire itaat edilmesi gerekiyor. Onun emrine itaat edilmeli ve onunla birlikte yol yürünmelidir. Ekip arkadaşlarımız şuan bu görevi bize verdi. Yarın bırakmamızı isterlerse bizde o an bırakırız. Bizde o zaman gelen kişinin emrinde hareket ederiz. Bizim yaptığımız yanlışları AK Parti Genel Başkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanlışı olarak görmeyiniz. Onunla ilgili buradaki hava sürekli gür olmalı. Bu birlik ve beraberliği her zaman Adıyaman’a, Adıyaman’dan da Ankara’ya yansıtmalıyız” dedi.
Aşı olmanın önemine dikkat çeken AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, “Lütfen korona virüs aşısı olmayı ihmal etmeyiniz. Ben kendim 2. doz aşımı yaptırdım. Buna rağmen korona virüse yine yakalandım. Ben musibete yakalandığımı Genel Kurul Toplantısı’na girerken yapılan test sonucu ile öğrendim. O ana kadar kendimde herhangi bir belirti hissetmedim. Ama daha önce yaptırdığım aşılar sayesinde bu hastalığı çok kolay bir şekilde atlattım. Pandemi sürecinin hızlı bir şekilde bitmesi ve normal hayata geçmemiz açısından bu çok önemli bir husus. Bilim Kurulumuz tarafından belirlenen pandemi kurallarına uyalım. Değerli hemşerilerim bu aşılamaları yaparak kucaklaşmalarımız ve sarılmalarımızın olduğu eski günlerimize dönelim. Bu musibetten bir an önce kurtulalım.”
Daha sonra yapılan bayramlaşmanın ardından tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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