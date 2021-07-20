Adıyaman'da 'Acemi kasaplar' kendilerini yaraladı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan çok sayıda kişi, hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında bıçaklarla kendisini yaralayan çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-07-20 09:57:25



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