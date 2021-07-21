Aşı ekipleri dağ taş dinlemiyor Aşı ekipleri yaşlı teyzenin aşısını 2 bin 300 rakımlı Türk Dağı'nda yaptı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde aşı ekibi, dağ taş dinlemeyerek 2 bin 300 rakımlı Türk Dağındaki Zeynep teyzeye ulaşarak aşısını yaptı.

Sincik ilçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Leyla Çelik, Hemşire Musa Kızgınyürek ve Ebe Havva Subaşı, 88 yaşındaki Zeynep Yetkin’e aşı yapmak için 2 bin 300 rakımlı Türk Dağının Taşikan Yaylası'na çıktı. Dağ taş dinlemeyerek hayvancılıkla uğraşan Zeynep Yetkin’e ulaşan sağlık ekiplerini karşısında gören Yetkin’in mutluluğu yüzüne yansıdı. Uzun ve zorlu bir yoldan sonra Zeynep Yetkin’e ulaşan sağlık ekipleri burada aşı yaptı. Aşı olduğu için oldukça sevinen yaşlı kadın, sağlık ekiplerine teşekkür etti. Aşı sonrası Zeynep Yetkin ile bir süre sohbet eden Dr. Leyla Çelik, Hemşire Musa Kızgınyürek ve Ebe Havva Subaşı, daha sonra yayladan ayrıldı.

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