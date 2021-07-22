Bayram yolunda feci kaza: 9 yaralı Traktör ile otomobil çarpıştı

Adıyaman’da Kurban Bayramının ikinci gününde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan İsmet Doğuç idaresindeki 25 ND 301 plakalı traktöre aynı istikamete giden Türkmen Kaya idaresindeki 31 P 8686 plakalı Land Rover marka otomobil arkadan çaptı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün arka lastiği koparken otomobil ise kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücülerinden İsmet Doğuç, Türkmen Kaya ile traktörde bulunan Gökçen Doğuç ve otomobilde bulunan Fadime, Hasan, Hava Ealia, Zeynep, Ensar ve Emir Kaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan Gölbaşı Adıyaman Karayolunun 12. Kilometresinde meydana gelen feci kaza bir petrol istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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