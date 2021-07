Vali Mahmut Çuhadar’ın 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 24 Temmuz basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Mahmut Çuhadar, demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, toplumun bilgilendirilmesi, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukların yanı sıra, saydam ve katılımcı yönetimin temel aracı olduğunu vurguladı.

Çuhadar mesajında, “Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde yeni iletişim araçları artarken, toplumun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı da daha fazla önem kazanmıştır. Bu sebepledir ki, yazılı, görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarının toplumu tarafsız bir şekilde aydınlatmasındaki önemi her geçen gün artmaktadır.

Basın mensuplarımız üstlendiği bu önemli görevler ile birlikte, toplum ile devlet arasında köprü olarak, her mevsim ve her şartta durmaksızın, basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin görevlerini büyük bir fedakarlık içerisinde yapmaktadırlar.

Gerek ülkemizin gerekse Adıyaman’ımızın her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimize olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Bu anlamlı günde Adıyaman’ımızın kalkınması ve gelişmesi için büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdüren, doğru ve eksiksiz haber veren, basın meslek ilkeleri ve basın ahlak esaslarından ayrılmadan özel hayata ve kişilik haklarına saygılı tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.

Bu duygularla, çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyor, gecegündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm basın mensuplarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.