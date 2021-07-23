İnşaat işçilerinin bulduğu çantadan fişek çıktı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, inşaat işçilerinin bulup polise hbaer verdiği çantadan 15 fişek çıktı.
Turgut Reis Mahallesi'nde öğle saatlerinde inşaatı devam eden 3 katlı binada çanta bulan işçiler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çantayı kontrollü olarak açtığında poşet içinde 15 fişek buldu. Fişeklere polis tarafından el konulurken çantanın kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2021-07-23 15:25:41
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