İnşaat işçilerinin bulduğu çantadan fişek çıktı

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, inşaat işçilerinin bulup polise hbaer verdiği çantadan 15 fişek çıktı.

Turgut Reis Mahallesi'nde öğle saatlerinde inşaatı devam eden 3 katlı binada çanta bulan işçiler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çantayı kontrollü olarak açtığında poşet içinde 15 fişek buldu. Fişeklere polis tarafından el konulurken çantanın kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-07-23 15:25:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.