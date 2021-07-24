İGC’den Basın Bayramı mesajı

İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Basın camiası adına önemli bir günü kutladıklarını hatırlatan İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Türkiye’de Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak kutlanan 24 Temmuz Basın Bayramı önemine işaret etti.

Başkan Cihan Akbilek, “Türkiye’de ilk gazetenin çıkış tarihine göre düzenlenip, planlanan bu güne ‘Basın Bayramı’ adı verilmiştir. Türk basınında sansürün ilk uygulandığı tarih 10 Mayıs 1876’dır. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son verilmesi günümüzde sansürün kaldırılması olarak adlandırılmaktadır. Ancak ilk gazete konusunda çeşitli görüşler bulunduğundan dolayı bir görüş birliği sağlanamamış, daha sonra Falih Rıfkı Atay tarafından bu bayramın her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanılması fikri ortaya atılmış ve kabul edilmiştir.

Bizler, halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerin başkaları ile paylaşılmasın aracı olan bireyler olarak zor ve önemli bir toplumsal görev icra etmekteyiz. Sahibi olduğumuz gazete ve internet haber siteleri ile demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve haberi yayma özgürlüğünün en etkili aracı olarak demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmekteyiz.

Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı; toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.

Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan, tüm zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm üyelerimizin ve basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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