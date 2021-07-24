Muhtarlardan, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’a plaket

Adıyaman’da muhtarlar, başarılı çalışmaları nedeniyle Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’a plaket takdim etti.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve beraberindeki muhtarları ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyaretin sonunda Başkan Abdulkadir Geylani Taş tarafından Ziya Polat’a plaket takdim edildi.

Başkan Abdulkadir Geylani Taş, Ziya Polat’ın Adıyaman’ın yetiştirdiği ender bürokratlardan birisi olduğunu, görevini en iyi şekilde yetirdiğini dile getirdi.

Taş, “Kendisi yıllardır Adıyaman ve Adıyamanlılar için önemli çalışmalar yaptı. Görev yaptığı illerde çeşitli başarılar elde etti. Kendisini tebrik ediyoruz. Bürokraside zayıf olan Adıyaman’da böyle bir bürokratımız olduğu için gurur duyuyoruz. Bu nedenden dolayı kendilerine teşekkür plaketi takdim etmek istedik” dedi.

Ziya Polat ise, Adıyaman’a her geldiğinde muhtarlar ile bir araya geldiğini, fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, muhtarların kent için çok önemli olduğuna işaret etti.

Polat, Hayatını kaybeden Eski saray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu’ya da rahmet diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.