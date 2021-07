Milletvekili Tutdere Gölbaşı ilçesinde köylüleri dinledi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere bayram ziyaretleri kapsamında köy leri dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

Milletvekili Tutdere Gölbaşı ilçe merkezi ve ilçeye bağlı Akçayaka, Ozan, Seske, Hamzalar, Çankara Yaylacık, Kalemkaş, Çakmak, Harmanlı ve Çatalağaç köylerine ziyaret etti. Köylülerin ve çiftçilerin sorunlarını dinleyen Tutdere, sorunların çözümü konusunda ise mücadele sözü verdi.

Ekonomik krizin derinleştiğini ve Türkiye’nin her yerinde hissedildiğini öne süren Milletvekili Tutdere, çiftçisi mağdur olan bir ülkenin kalkınmasının imkansız olduğunun altını çizdi.

Tutdere, “Ekonomik kriz derinleşmiş durumda. Köylünün ürettiği mahsuller para etmiyor, köylü tarlasına yeteri kadar gübre atamıyor, traktörünün deposunu dolduramıyor. Niğde’deki, Afyon’daki, Giresun’daki, Ordu’daki, Mardin’deki, Hakkari’deki çiftçilerimiz de Adıyamanlı çiftçilerimiz gibi mağdurlar. Ülkemizde ekonomik kriz var ve canı yanan ilk kesim köylü ve çiftçi kesimi. Çiftçisi mağdur olan bir ülkenin kalkınması imkansızdır. Biz sorunların çözümü noktasında Belediye Başkanımızın eliyle çözülmesi gereken sorunları çözüyor, mecliste çözülmesi gereken sorunları da biz takip ediyoruz.

Şu anda ülkemizin her tarafında milletimiz, özellikle de köylülerimiz ve çiftçilerimiz hayat pahalılığı ve zamlarla boğuşuyorlar. İnsanlar artık ekonomik krizden dolayı nefes alamaz hale geldiler. Bu ekonomik krizi insanlarımıza yaşatan Türkiye’nin kaynaklarını çarçur eden eden mevcut iktidar ve siyasi anlayıştır. Yeri ve zamanı geldiğinde sizlere bu imkansızlıkları yaşatan, size yoksullaştıran bu iktidara sandıkta gerekli cevabı vereceksiniz” dedi.

TBMM’de Adıyaman’da herkesin, her kesimin sesi olmaya çalışıyoruz ifadelerini kullanan Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’da şimdiye kadar uygulanmayan siyaseti hayata geçirdik. Artık Adıyamanlılar bir araya gelip konuşuyor, dertleşiyor, sorunlarını anlatabiliyor. Bu Adıyaman için önemli bir adım oldu. Muhalefet partisi olarak görevimiz iktidarı sorunların çözümü konusunda zorlamak. Çözüme zorlamak adına da Adıyaman’ın temel sorunlarını ilişkin olarak sürekli Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünü kullanıyoruz. Türkiye genelinde Adıyaman diye bir şehrin olduğunu artık herkes öğrendi. Adıyamanlılar artık sorunlarını konuşan, tartışan ve bir masa etrafında bir araya gelebilmeyi öğrendiler. Gelecek açısından, sorunlarımızı aşmak konusunda, çözmek konusunda bir anlayış ortaya çıktı. Daha önce hangi siyasi partiye oy vermiş olursanız olun şunu aklınızdan asla çıkarmayın; siyaset sorunları çözmek için bir araçtır, bir siyasi anlayış sorunlarınızı çözmüyorsa zamanı geldiğinde o siyasi anlayışı değiştirmek de vatandaşlarımızın bir hakkıdır. Bu hak demokrasinin yurttaşlara tanıdığı en güzel imkanlardan bir tanesidir” şeklinde konuştu.

